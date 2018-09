POL-SI: Mann droht Polizist mit Kopfschüssen

Siegen (ots) - Das Siegener Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen einen 29-jährigen Mann wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann war am späten Dienstagabend zunächst mit einem Familienmitglied in einer Wohnung in Siegen-Geisweid in einen verbalen Streit geraten, der dann im weiteren Verlauf auch körperlich ausgetragen wurde.

Die deshalb alarmierte Polizei erteilte dem 29-Jährigen vor diesem Hintergrund zunächst eine zehntägige Wohnungsverweisung und nahm ihn zudem aufgrund seines selbst im Beisein der Beamten unverändert extrem aggressiven Verhaltens in Gewahrsam.

Aber selbst diese Maßnahme hielt den 29-Jährigen nicht von weiteren Straftaten in Form von massiven Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil der eingesetzten Beamten ab. Einem jungen Polizeikommissar drohte der Geisweider gar, er werde ihm vor der Wache auflauern und ihm zweimal in den Kopf schießen. Danach würde er auch noch andere Polizisten der Wache "richten".

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell