POL-SI: LKW fährt auf Schulbus auf: 11 Kinder leicht verletzt

Wilnsdorf (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr ereignete sich in Wilnsdorf-Niederdielfen im Bereich einer Haltestelle an der Siegener Straße ein folgenschwerer Auffahrunfall.

Aus noch ungeklärten Gründen war dort ein LKW auf einen voll besetzten Schulbus aufgefahren.

Bei dem Unfallgeschehen wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei insgesamt 11 Schulkinder leicht verletzt. Auch der 48-jährige LKW-Fahrer trug leichte Verletzungen davon.

Die verletzten Kinder wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr löste einen sogenannten "Massenanfall von Verletzten" aus und war mit zahlreichen Rettungs- und Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit sechs Streifenwagen vor Ort.

Die Unfallstelle im Bereich der Siegener Straße wurde wegen der notwendigen Einsatzmaßnahmen gesperrt. Der betroffene Verkehr wurde um- bzw. abgeleitet.

Seitens des betroffenen Busunternehmens wurde ein Ersatzbus bereitgestellt.

Beamte des Siegener Verkehrskommissariats sind vor Ort und rekonstruieren jetzt das genaue Unfallgeschehen, bei dem nach erster Schätzung der Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

