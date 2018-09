POL-SI: Unfallflüchtige hinterlässt 1.000 Euro Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Kreuztal (ots) - Am Montagabend um 21 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Autofahrerin in Kreuztal in der Nauener Straße beim Ausparken einen dort stehenden blauen VW Golf. Danach entfernte sich die Frau, die dunkle Haare hatte, einen hellen Kapuzenpulli trug und vermutlich einen roten bzw. dunklen Dacia fuhr, unerlaubt vom Unfallort und hinterließ dort einen Schaden von 1.000 Euro. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu der Unfallflüchtigen unter 02732-909-0.

