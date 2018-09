POL-SI: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Bad Berleburg (ots) - Polizeibeamte der Bad Berleburger Wache nahmen am späten Montagabend einen unter Alkoholeinfluss stehenden 18-jährigen Randalierer in Gewahrsam, nachdem dieser mit mehreren Personen in der Bad Berleburger Innenstadt Streit bekommen hatte und sich selbst durch die alarmierte Polizei nicht beruhigen ließ. Nachdem der junge Mann mehreren polizeilichen Platzverweisen nicht nachkam und sich zudem provokativ rücklinks auf die Poststraße legte, wurde er in die Ausnüchterungszelle verbracht.

