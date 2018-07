POL-SI: Einbruch in Lagerhalle: Mehrere Wärmetauscher entwendet

Riegel vor! Sicher ist sicher Bild-Infos Download

Neunkirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in den Lagerraum einer in Neunkirchen in der Mühlenbergstraße ansässigen Firma ein und entwendeten dort mehrere Wärmetauscher aus Kupfer im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Vermutlich wurde das Diebesgut anschließend von den Einbrechern zu Fuß über einen Trampelpfad zur Heller hinunter und dann weiter durch den Fluss hindurch abtransportiert. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

