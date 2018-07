POL-SI: Einbruch in Erndtebrücker Einfamlienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Erndtebrück (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 08.20 und 17.15 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße in Erndtebrück ein, indem sie dort gewaltsam eine Terrassentür aufbrachen, so dass diese aus dem Rahmen fiel. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Breslauer Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02751-909-0 zu melden.

