Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

Hennef (ots)

Als eine 56-jährige Henneferin am Dienstag (12. Dezember) gegen 17:40 Uhr zu ihrem Einfamilienhaus am Südweg in Heisterschoß zurückkehrte, bemerkte sie zwei unbekannte Männer auf ihrem Grundstück. Einer der beiden stand an der Haustür, während sich der andere am Kellerfenster aufhielt. Die 56-Jährige sprach die beiden Männer an, um zu fragen, was sie an ihrem Haus zu tun hätten. Die Unbekannten antworteten, dass sie lediglich ein Handy suchen würden und gingen daraufhin vom Grundstück weg. Am Kellerfenster konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Hausbewohnerin vermutete, dass einer der beiden "Schmiere" stand und der andere währenddessen versuchte, dass Kellerfenster zu öffnen. Einen der beiden kann die Henneferin wie folgt beschreiben: Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er war dunkel bekleidet und hat kurze, dunkle Haare. Wer etwas Verdächtiges im Bereich des Südwegs beobachtet hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Die Beratungstermine in den Ausstellungsräumen der Polizei finden am 19.12.2023 und 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Re)

