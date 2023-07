Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW kommt von der Fahrbahn ab und bleibt auf Wiese stehen

Niederkassel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs L269 / Marktstraße in Niederkassel-Rheidt ist eine 44-jährige VW-Fahrerin aus Niederkassel verletzt worden. Ihre 6-jährige Tochter und ein weiterer Verkehrsteilnehmer, ein 53-jähriger Niederkasseler, standen unter Schock. Augenscheinlich hatten sie keine weiteren Verletzungen.

Die 44-Jährige war zuvor mit ihrer Tochter am Dienstagabend (04. Juli) gegen 21:30 Uhr auf der L269 aus Richtung Südstraße kommend in Richtung Spicher Straße unterwegs. Kurz bevor sie in den Kreisverkehr L269 / Marktstraße einfahren wollte, kam der 53-jährige Audifahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand, nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr er einen angrenzenden Geh- und Radweg und eine Verkehrsinsel. Er kollidierte dabei mit mehreren Verkehrsschildern, die auf der Verkehrsinsel standen und stieß danach mit der 44-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW der Niederkasselerin auf eine neben der Fahrbahn befindliche Grünfläche geschoben. Der 53-Jährige kam ebenfalls auf einer Wiese zum Stillstand, nachdem er mit einem Werbeanhänger kollidiert war.

Der Audifahrer kam nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die VW-Fahrerin kam vorsorglich ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen, sowie an den Verkehrsschildern, entstand erheblicher Sachschaden. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Umstände, die zum Verkehrsunfall geführt haben, sind bislang unbekannt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell