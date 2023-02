Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Sonnenstudio

Siegburg (ots)

Am Freitagmorgen (10. Februar) bemerkte die Angestellte eines Sonnenstudios in Siegburg einen Einbruch. Als die Frau gegen 09.00 Uhr die Hintertüre ihres Arbeitsplatzes in der Wilhelmstraße wie gewohnt aufschloss, bemerkte sie im Inneren den Einbruch, da die Räume durchwühlt waren und sich an einem Tresor Hebelmarken befanden. Das Sonnenstudio wurde am Donnerstagabend (09. Februar) gegen 22.00 Uhr verschlossen. In der Zeit bis zur Entdeckung am nächsten Morgen, gelangte ein unbekannter Täter auf bislang ungeklärte Weise in das im Erdgeschoss gelegene Bräunungsstudio. Hier durchsuchte er Schränke und Schubladen und versuchte erfolglos den Tresor aufzuhebeln. Auf einer Videoüberwachung ist eine männliche Person zu sehen, die mit weißen Schuhen, weißer Hose und weißer Jacke, sowie schwarzer Kapuze, schwarzer Maske und schwarzen Handschuhen bekleidet ist. Der Mann entkam mit etwa 500 Euro Bargeld. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

