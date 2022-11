Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Audi-SUV gestohlen und damit vermutlich Unfall verursacht

Lohmar (ots)

Am Sonntagmorgen (27. November) stellte eine Lohmarer Familie fest, dass ihr grauer Audi Q5 gestohlen wurde. Der Wagen war in der Nacht in einer Parkbucht vor dem Haus an der Lindener Straße im Ortsteil Honrath geparkt. Am Morgen gegen 11.00 Uhr stellten die Besitzer das Fehlen des Autos fest.

Nur wenige Meter vom Abstellort des gestohlenen SUV war in derselben Nacht ein auf der Straße geparkter schwarzer Ford Focus durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Verursacher des Unfalls hatte sich von der Unfallstelle unerkannt entfernt. Anhand der vorgefundenen Unfallspuren hatte der flüchtige Autofahrer den geparkten Kombi beim Vorbeifahren touchiert. Der Sachschaden an dem Ford beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe besteht der Verdacht, dass der Unfall mit dem rund 12 Jahre alten gestohlenen Audi verursacht wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl und dem Verbleib des grauen Audi Q5, amtliches Kennzeichen SU-NL 24, machen können. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell