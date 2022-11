Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge beobachtet E-Bike Dieb

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag, gegen 14:30 Uhr meldete sich ein 58jähriger Zeuge über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er beobachtet habe, wie eine männliche Person ein E-Bike vor dem Lidl an der Bonner Straße in Sankt Augustin entwendete. Nach Angaben des Zeugen sei der Mann mit einem Fahrrad am Lidl erschienen, montierte den eigenen Sattel mit Sattelstange ab und hebelte damit das Schloss des E-Bikes auf. Anschließend fuhr der Mann mit dem E-Bike in östliche Richtung davon. Der Zeuge fuhr dem Fahrraddieb unbemerkt mit seinem Pkw nach und teilte ständig den aktuellen Standort mit.

Nachdem der Dieb das E-Bike vor einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Mülldorf abstellte, ging dieser fußläufig weg. Die hinzugerufene Polizei der Wache Sankt Augustin konnte, dank dem Zeugen, den polizeibekannten 40jährigen Fahrraddieb im Holzweg stellen und vorläufig festnehmen. Zwischenzeitlich meldete sich die Besitzerin des E-Bikes über Nortuf und teilte den Diebstahl ihres Rades mit. Das E-Bike konnte ihr etwas später wieder ausgehändigt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

FraBo

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell