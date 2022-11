POL-SU: Kita-Kinder schmücken Weihnachtsbaum der Polizei in Siegburg

Sankt Augustin (ots) - Als eine dreiköpfige Familie am Mittwoch (23. November) gegen 16.00 Uhr von einem dreitägigen Familienurlaub wiederkehrte, entdeckte sie, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Das freistehende Einfamilienhaus befindet sich in der Straße "An den Weiden" in Sankt Augustin. Der oder die Täter hebelten die Haustüre auf und drangen in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie die Räume. Verlassen ...

