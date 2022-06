POL-SU: Geschwindigkeitskontrollen 25. KW 2022 (20.06. - 26.06.2022)

Hennef / Siegburg (ots) - Ein großer Dank gilt einer 56-jährigen Bankangestellten, die eine Geldübergabe an falsche Polizisten in Höhe von 65.000 Euro verhinderte. Am Montag, 13.06.2022, um 15:00 Uhr erhielt eine 88-jährige Henneferin einen Anruf. Der Mann am anderen Ende des Hörers gab sich als Polizist aus. Er gaukelte der 88-Jährigen vor, dass ihr Sohn und ...

mehr