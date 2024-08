Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kletterhalle

Finnentrop (ots)

In eine Boulderhalle in der Eibachstraße in Heggen sind in dem Tatzeitraum zwischen Samstag (10. August, 20 Uhr) und Sonntag (11. August, 09:50 Uhr) unbekannte Täter eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Unbekannten ein Fenster und gelangten so in einen Lagerraum. Von dort aus betraten sie die Halle. Sie entwendeten Bargeld und eine Geldkassette. Ob die Täter weitere Wertgegenstände stahlen, ist derzeit noch unklar. Zudem entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich an dem Gebäude. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell