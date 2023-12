Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin angefahren

Lennestadt (ots)

Am Freitag (22. Dezember) hat sich gegen 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 55 in Grevenbrück zwischen einer 64-jährigen Fußgängerin und einer 38-jährigen Autofahrerin ereignet. Dabei beabsichtigte die Autofahrerin, von der Bundesstraße auf die B 236 nach links einzufahren. Sie übersah dabei die zeitgleich die Fahrbahn querende Fußgängerin. Der Wagen touchierte die 64-Jährige am Bein, wodurch sie leichte Verletzungen davontrug.

