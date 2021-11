Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wenden (ots)

Bereits am 15. November 2021 hat sich zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr auf der Hauptstraße in Wenden eine Verkehrsunfallflucht ereignet, bei der die Polizei noch Zeugen sowie Hinweise sucht. Eine 64-Jährige parkte ihren Pkw in einer seitlich an der Straße befindlichen Parktasche (in Höhe des dortigen "Ofengeschäftes"). Als sie kurze Zeit wieder zurückkehrte, entdeckte sie, dass das Fahrzeug an der linken Seite beschädigt war. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt Polizeihauptkommissar Uwe Langenohl unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell