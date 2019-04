Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus mit Schmuckwerkstatt ein

Kirchhundem (ots)

In der Nacht von Sonntag (8. April) auf Montag (9. April) haben sich unbekannte Täter zwischen 2.35 und 2.45 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus mit angeschlossener Schmuckwerkstatt in Würdinghausen verschafft. Die Gruppe von drei Tätern hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Ein Sachschaden in ungefähr gleicher Höhe entstand.

Eine Zeugin beobachtete die Täter und beschrieb sie folgendermaßen:

- schlanke Statur - jung und fit - dunkel/grünlich gekleidet - Kapuzenpullis - Rucksäcke - circa 1,80m groß

Die Polizei fahndete noch im Nahbereich, allerdings ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

