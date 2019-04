Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer übersieht Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Finnentrop (ots)

Am Samstagmittag um 11:50 Uhr befuhr eine 30-jährige Finnentroperin mit ihrem Pkw die L737 in Fahrtrichtung Fretter. In Höhe der Ortslage Finnentrop - Schöndelt kam ihr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Bochum entgegen, welcher nach links in die Ortschaft Schöndelt abbiegen wollte. Dabei übersah er den Pkw der Frau und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 EUR.

