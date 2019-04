Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ergänzung zu dem Verkehrsunfall mit Flucht in Olpe-Saßmicke vom 07.04.2019

Olpe (ots)

Der flüchtige Fahrer des Verkehrsunfalls mit zwei Verletzten, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der Raiffeisenstr. in Olpe ereignete, hat sich im Laufe des Nachmittags auf der Polizeiwache in Olpe gestellt. Der 19-jährige wurde nach erfolgter Vernehmung entlassen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

