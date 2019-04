Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden rund 100 Kupferfallrohre

Olpe (ots)

In dem Zeitraum von Samstag (30. März) 12 Uhr bis Montag (1. April) 7 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Dahl-Friedrichsthal in der Friedrichsthaler Straße aus einem Außenlager eines Baustofffachhandels diverse Kupferrohre sowie Sommerreifen auf Alufelgen. An dem Zaun, der um das Gelände führt, gab es keine Beschädigungen. Daher ist es noch unklar, wie sich die Täter Zugang zu dem Gelände verschafften. Der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Bereich. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

