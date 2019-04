Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Am Montagnachmittag (1. April) gegen 16.30 Uhr hat sich ein Auffahrunfall auf der Siegener Straße ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Dabei befuhr ein 42-Jähriger mit einem Audi die Straße in Richtung Altenhundem. Ihm folgte ein 18-jähriger BMW-Fahrer. Der Audi-Fahrer bremste in Höhe einer Werkstatt ab, um nach links in die Einfahrt einzubiegen. Der hinter ihm fahrende BMW-Fahrer übersah aus noch ungeklärten Gründen den Audi und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich sowohl der Unfallverursacher und dessen 48-jährige Beifahrerin als auch der Audi-Fahrer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

