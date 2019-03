Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe entwenden aus Porsche Steuerungsgerät

Finnentrop (ots)

In der Nacht von Mittwoch (27. März) auf Donnerstag (28. März) zwischen 22 und 6.30 Uhr haben unbekannte Täter die Garagentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Alte Scheune" in Bamenohl aufgehebelt und sich so Zutritt zur Garage verschafft. Den in der Garage geparkten Porsche öffneten die Täter auf bislang ungeklärte Weise. Anschließend manipulierten sie die Elektronik des Pkws und entfernten diverse Abdeckungen, sodass sie das Steuerungsgerät entwenden konnten. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort die Spuren. Der Sachschaden sowie die Beute liegen im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

