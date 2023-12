Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher entwenden Tabakwaren

Grevenbroich (ots)

Am Montag (18.12.), in der Zeit zwischen 02:47 Uhr und 02:51 Uhr, wurde auf der Straße Am Bahndamm in einen Supermarkt im Stadtteil Neukirchen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben sich Unbekannte Zugang zum Objekt verschafft, indem sie mit hohem Kraftaufwand die Hintereingangstür aufhebelten und das Schließblech aus der Verankerung rissen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, dass sich drei unbekannte Tatverdächtige dann Zugang zu dem Anlieferungsbereich verschafften und in den Verkaufsraum gelangten. Ihr Ziel war der Lagerraum, aus dem sie Tabakware im niedrigen fünfstelligen Wert entwendeten. Anschließend verließen sie das Objekt mit der Beute. Die Täter, augenscheinlich alle männlich, können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person hat eine normale Statur, trägt eine schwarze Sturmhaube oder Wollmütze, Jacke, Hose, Schuhe und Handschuhe sind jeweils schwarz. Auch die zweite Person hat eine normale Statur, trägt eine schwarze Sturmhaube oder Wollmütze, eine graue Jacke, schwarze Hose und Schuhe sowie rote Handschuhe. Der dritte Tatverdächtige ist von kräftiger Statur, trägt eine schwarze Sturmhaube oder Wollmütze, Jacke, Hose und Schuhe sind schwarz, die Handschuhe rot. Unmittelbar vor der Hintereingangstür konnten Fahrzeugspuren im Gras erkannt werden.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell