POL-NE: Einbruch in einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses

Dormagen (ots)

Am Dienstag (18.07.), gegen 03:26 Uhr, stieß ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße in Nievenheim beim Betreten des in der Tiefgarage gelegenen Fahrradkellers auf zwei Personen, die sich augenscheinlich unberechtigter Weise dort aufhielten. Eine der beiden männlichen Personen hielt einen Schraubendreher in seiner Hand. Der Zeuge täuschte daraufhin vor, bereits mit der Polizei zu telefonieren, woraufhin die Täter flüchteten. Der Zeuge zog sich umgehend in seine Wohnung zurück, um dort tatsächlich den Notruf zu tätigen.

Einer der Männer konnte durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: Er trug dunkles, kurzes Haar, einen Dreitagebart und eine blaue Latzhose.

Nach ersten Informationen ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

