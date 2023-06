Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Neuss (ots)

Am Freitag (02.06.) gegen 16:30 Uhr wurde eine 79-jährige Neusserin bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer auf dem Linneplatz schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Neusserin befand sich gemeinsam mit weiteren Personen im Zufahrtsbereich des Selikumer Parks und leinte ihren Hund an. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer stieß mit der Frau zusammen, hielt kurz an und entfernte sich in Richtung Park, als die anwesenden Personen nach den Personalien des Radfahrers fragten.

Bei diesem handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen zirka 40 Jahre alten Mann mit kurz rasierten, blonden Haaren. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine Jeans, einen schwarzen Pullover, schwarze Stiefel sowie einen schwarzen Hund auf dem Arm. Unterwegs sei er mit einem silbernen Damenfahrrad gewesen.

Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und sucht den flüchtigen Radfahrer.

Daher werden Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, oder auch der Radfahrer selbst gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell