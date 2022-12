Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Täter nach Einbruch in Getränkemarkt festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (28.12.) wurde der Eigentümer eines Getränkemarktes Am Hammerwerk kurz nach Mitternacht durch einen Alarm geweckt. Offensichtlich versuchte jemand in diesen Markt einzubrechen. Der Eigentümer verständigte die Polizei, welche kurze Zeit später eintraf und eine eingeschlagene Scheibe an der Haupteingangstür feststellte. Da sich der Täter offensichtlich noch im Gebäude befand, wurden weitere Polizeikräfte zusammengezogen, darunter auch ein Diensthund. Durch den Diensthund konnte der Täter im Gebäude gestellt und anschließend durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 40-jährigen, wohnsitzlosen Mann, der nach ersten Erkenntnissen alkoholisiert war, keinen Ausweis dabei hatte und somit stand seine Identität zunächst nicht fest.

Auf einer Polizeiwache wurden weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt und ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernahm die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Täter wurde nach Abschluss der Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

