Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss und Meerbusch

Neuss; Meerbusch (ots)

In der Zeit von Donnerstag (03.02.), 20:00 Uhr, bis Sonntag (06.02.), 10:00 Uhr, versuchten Einbrecher die Terrassentür einer Doppelhaushälfte an der Alten Poststraße in Osterath aufzuhebeln. Die Täter ließen aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab, bevor sie in das Innere des Hauses gelangten.

Ohne Beute flüchteten Einbrecher am Freitag (04.02.), gegen 18:45 Uhr, nachdem sie die Alarmsirene eines Einfamilienhauses an der Gustav-van-Beek-Allee in Strümp ausgelöst hatten. Die Täter waren bei ihrem Versuch in das Haus zu gelangen zunächst an einer Terrassentür gescheitert und hatten daraufhin ein Kellerfenster aufgehebelt. Noch bevor die Unbekannten die Wohnräume betreten konnten, lösten sie im Keller die Alarmanlage aus.

Ein Einfamilienhaus am Grefrather Weg in Pomona wurde am Samstag (05.02.), gegen 19:30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten zunächst erfolglos versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln und waren schließlich über das Küchenfenster in das Haus eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe mehrere Armbanduhren und Schmuck.

Am Samstag (05.02.), in der Zeit von 17:45 bis 23:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Maastrichter Straße im Stadionviertel. Diebe hatten mit einem unbekannten Werkzeug durch die Glasdichtung einer Terrassentür gestochen und anschließend den dahinterliegenden Fenstergriff geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei der Tat Manschettenknöpfe und Bargeld gestohlen.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Fenster und Türen sind mit einem einfachen Werkzeug schnell geöffnet. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell