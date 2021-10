Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen - wer kann Hinweise zu einer möglichen Straftat geben?

Dormagen (ots)

Am Sonntagmittag (17.10.) informierten Zeugen die Polizei über eine verdächtige Beobachtung in Dormagen.

Gegen 16:30 Uhr nahmen die Anrufer bei einem Spaziergang an der Theodor-Fontane-Straße zwei ihnen unbekannte Personen wahr, die in Richtung des dortigen Feldweges gingen und kurz vor der Stürzelberger Straße zwei Kartons in einem Gebüsch versteckten. Inhalt der Kartons waren eine Mikrowelle und ein Fernseher.

Es ist möglich, dass die Elektrogeräte Diebesgut einer Straftat sind.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die eine verdächtige Beobachtung an der beschriebenen Örtlichkeit gemacht haben oder Hinweise zu den Geräten geben können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Die Zeugen beschreiben eine der Unbekannten als weiblich, circa 170 Zentimeter groß und etwa 45-50 Jahre alt. Laut Beschreibung soll sie ein "osteuropäisches Aussehen" gehabt haben und eine dunkle Hose sowie hellblaues T-Shirt getragen haben. Ihr männlicher Komplize soll in etwa im selben Alter gewesen sein, ebenfalls etwa 170 Zentimeter groß gewesen und insgesamt dunkel gekleidet gewesen sein.

