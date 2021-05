Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger mit Schockanruf erfolgreich - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Am Donnerstag (27.05.), gegen 16:30 Uhr, meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei einem lebensälteren Neusser und gab sich als dessen Sohn aus. Er liege aufgrund einer Coronaerkrankung auf der Intensivstation, so der vermeintliche Sohn, und benötige dringend Geld für ein Medikament. Dieses Geld hoffe er von seinem Vater zu bekommen.

Der Senior war daraufhin in Sorge und sammelte Bargeld und Schmuck zusammen. Gegen 18 Uhr übergab er Geld und Wertsachen an der Straße "Am Strickmorgen" in einem Umschlag an eine ihm unbekannte Frau, die angeblich für den behandelnden Arzt arbeitete. Die Frau entfernte sich anschließend in Richtung Bergheimer Straße.

Als der Neusser sich bei seiner Schwiegertochter nach dem Sohn erkundigte, stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte. Der Senior erstattete Anzeige.

Die Abholerin soll circa 175 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Sie war von schlanker Statur und trug eine Jeanshose, eine dunkle Jacke sowie eine dunkelblaue Strickmütze tief in die Stirn gezogen. Ihr Gesicht wurde halb durch eine blaue OP-Maske verdeckt.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer die Geldübergabe beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In Grevenbroich versuchten Betrüger mit einer ähnlichen Masche, an das Geld einer Seniorin zu kommen. Hier behaupteten sie, der Sohn habe einen schweren Autounfall verursacht. Zur Vermeidung der Untersuchungshaft sei nun eine hohe Geldsumme vonnöten. In diesem Fall hatten die Kriminellen jedoch keinen Erfolg.

Betrugsversuche dieser Art kommen immer wieder vor, die Geschichten, mit denen die Angerufenen unter Druck gesetzt werden sollen, variieren. Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell