Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Am Sonntag (09.05.), kam es in der Zeit von 17:30 bis 21:45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch an der Gabrielstraße.

Nach Spurenlage hebelten der oder die Unbekannten an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses. Warum die Einbrecher von der weiteren Tatausführung abließen, ist bislang unklar. Möglicherweise wurden sie vom bellenden Hund der abwesenden Hausbewohner vertrieben.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell