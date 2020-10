Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erfolgreiche Ermittlungen - Verdächtiger nach Bombendrohung ermittelt

Neuss-Norf (ots)

Am 28.05.2020 war es zu einer Bombendrohung an der Norfer Schulstraße gekommen.

Ein zunächst unbekannter Täter hatte in der Nacht zwei Anrufe auf dem Anrufbeantworter der Schule hinterlassen und vorgegeben, auf dem Schulgelände eine Bombe platziert zu haben. Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes wurden die Räumlichkeiten evakuiert, so dass die am Morgen anwesenden Grundschulkinder und das Lehrpersonal das Gelände verlassen mussten und ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz kam.

Glücklicherweise konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden.

Die Ermittlungen führten nun zu einem Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Heranwachsenden aus Büdingen (Hessen).

Der bisher unbescholtene Tatverdächtige ist geständig. Er selbst hat keinerlei Bezug zu Neuss, hatte sich jedoch in der Nacht in einem anonymen Chat mit einer Person unterhalten, die sich über ihre Schulzeit in Neuss beschwerte. Aus purer Langeweile und als Scherz gemeint, recherchierte der Beschuldigte die Rufnummer der Schule und sprach seine Drohungen auf den Anrufbeantworter. Mittlerweile bereut der junge Mann seine Tat.

Er muss sich nun einem Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten stellen; es wird geprüft, inwiefern Regressansprüche auf ihn zukommen.

