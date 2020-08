Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskontrolle führt zur Festnahme

Neuss (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.8.) überprüften Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 30-Jährigen an der Hammer Landstraße/Industriestraße. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Tauberbischofsheim wegen Wucher und Betruges vorlag. Der 30-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

