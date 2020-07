Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kabeldieb gestellt - Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Neuss (ots)

Am späten Samstagabend (04.07.), gegen 22:50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer verdächtigen Person auf einer Baustelle an der Further Straße. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beobachtete den bis dato unbekannten Mann augenscheinlich beim Diebstahl von Kupferkabeln.

Beamte der Polizeiwache Neuss suchten daraufhin das Gelände ab. Sie trafen schließlich den Verdächtigen an, der Kupferkabel zum Abtransport bereit gelegt hatte. Der polizeibekannte 53-Jährige, momentan ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen.

Er wurde am Sonntag (05.07.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Mann, bei dem die Polizei auch noch geringe Mengen an Betäubungsmittel fand, in Untersuchungshaft.

