Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Anwohner melden Brände - Kripo ermittelt

Grevenbroich-Innenstadt (ots)

Am Donnerstagabend (3.10.), gegen 20:15 Uhr, meldeten Anwohner ein Feuer in der Fußgängerzone an der Kölner Straße. An der Gebäuderückseite brannte ein Papierstapel, die Flammen hatten bereits die Fenster und die Fassade eines Modegeschäftes im Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

In der Nacht von Donnerstag (3.10.) auf Freitag (04.10.), gegen 2:15 Uhr, erhielt die Polizei einen Einsatz zur Montzstraße. Anwohner gaben an, beobachtet zu haben, dass ein Mann versuche, einen Container zu entzünden. Die Feuerwehr löschte den brennenden Papierbehälter. Die Polizisten konnten einen Verdächtigen in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Der 50-jährige Grevenbroicher stand unter Alkoholeinfluss. Ein Bereitschaftsarzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Inwiefern der Verdächtige für die Brände in Betracht kommt, wird geprüft.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Kölner Straße bzw. an der Gebäuderückseite "Am Zehnthof" und/oder an der Montzstraße gemacht haben, werden um einen Anruf bei der Kriminalpolizei gebeten (Telefon 02131 3000).

