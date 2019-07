Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahmen nach Ladendiebstahl - Polizei stellte gestohlenes Mountainbike sicher

Neuss (ots)

Am Samstag (06.07.) nahm die Polizei zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig fest. Die 36 und 37 Jahre alten Männer waren in einem Elektronikfachgeschäft am Konrad-Adenauer-Ring von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von einem Paar Bluetoothlautsprechern beobachtet worden. Als die Ordnungshüter das Mountainbike des 36-Jährigen, mit dem er angereist war, checkten, stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet war. Der Neusser gab der Polizei gegenüber an, den Drahtesel vor etwa einem Monat für "kleines Geld" einem Unbekannten an der Stadthalle abgekauft zu haben. Ob diese Aussagen der Wahrheit entsprechen, werden die Ermittlungen wegen Verdacht des Fahrraddiebstahls und Hehlerei ergeben.

Die Polizei kann gestohlene Gegenstände nur als solche erkennen, wenn der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl anzeigt und das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben wird. Hierzu eignen sich Individualkennzeichnungen, zum Beispiel Fahrradrahmennummern. Wer sicher gehen möchte, dass sein Fahrrad eindeutig zugeordnet werden kann, lässt es codieren. Die Codierung, in Form eines individuellen Aufklebers am Rad, kann von Polizisten vor Ort überprüft und der Eigentümer so ermittelt werden. Zudem schreckt eine Codierung Gelegenheitstäter ab, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand eines codierten Fahrrades überführt zu werden, ist hoch. Wer sein Fahrrad kennzeichnen lassen möchte, bekommt alle wichtigen Informationen hierzu auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell