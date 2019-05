Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Autos von Firmengelände - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Im Neusser Süden waren unbekannte Autodiebe aktiv. Die Täter hatten es auf einen 5er BMW und einen Mercedes Vito abgesehen. In der Nacht von Mittwoch (22.05.), 18:20 Uhr, auf Donnerstag (23.05.), 07:30 Uhr, entwendeten sie die beiden Fahrzeuge vom Gelände einer Autowerkstatt an der Mainstraße in Norf. Die schwarze BMW Limousine hatte das amtliche Kennzeichen MO-C76, der ebenfalls schwarze Mercedes war zur Tatzeit nicht mit Kennzeichen versehen. Die beiden Autos werden vermutlich mit Originalschlüsseln gefahren, die zuvor bei einem Einbruch bei der betreffenden Firma gestohlen worden waren.

In unmittelbarer Nachbarschaft, an der Grupellostraße, fand im gleichen Tatzeitraum ein versuchter Einbruch in eine Wäscherei statt. Hebelspuren an einem Fenster zeugen von der erfolgslosen Arbeitsweise der bislang unbekannten Täter. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, überprüft zurzeit die Kripo, die die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib der Autos oder zum versuchten Einbruch in die Wäscherei nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell