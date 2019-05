Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt "hungrige" Einbrecher - Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Neuss (ots)

Dank eines aufmerksamen Neussers nahm die Polizei, in der Nacht zum Freitag (24.05.), zwei Verdächtige eines Einbruches noch am Tatort vorläufig fest. Der Zeuge beobachtete, gegen 01:30 Uhr, wie zwei Männer an der Rheydter Straße sich an einem Verkaufsstand eines Gartenbaubetriebes zu schaffen machten. Einer von beiden war bereits in der Hütte zugange, sein Komplize stand augenscheinlich "Schmiere". Unverzüglich verständigte er die Polizei, die kurz darauf auf dem betroffenen Grundstück die beiden Tatverdächtigen stellte. Das Duo, 18 und 22 Jahre alt, wurde vorläufig festgenommen. Beide sind geständig und gaben an, hungrig gewesen zu sein. Die Hütte dient normalerweise als Verkaufsstand für Spargel. Die jungen Männer erwartet ein Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Kriminalkommissariats.

