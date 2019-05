Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Neuss (ots)

Am Freitagmorgen (17.05.), gegen 07:35 Uhr, bog eine 22-jährige Düsseldorferin mit ihrem VW Golf, von der Kardinal-Frings-Brücke aus kommend, nach links auf den Hammfelddamm ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen Essener, der zur gleichen Zeit mit seinem Land Rover auf der Stresemannallee in Richtung Düsseldorf unterwegs gewesen war. Ein 33-jähriger Neusser, der sich mit seinem Motorrad hinter dem Land Rover befunden hatte, verlor beim Bremsmanöver die Kontrolle über seine Triumph und kam zu Fall. Alle drei Beteiligten verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten allesamt abgeschleppt werden. Ein Ampelmast wurde ebenfalls beschädigt. Durch den Verkehrsunfall und die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

