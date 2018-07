POL-CE: Celle - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Celle (ots) - Beim Abbiegen vom Herzog-Ernst-Ring nach rechts in die Blumlage übersah eine 75 Jahre alte VW-Fahrerin am Dienstagnachmittag eine von rechts herannahende 67 Jahre alte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Blechschaden am Kotflügel.

