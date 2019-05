Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Neuss (ots)

Am Donnerstagmittag (09.05.) erstattete eine 42-jährige Neusserin bei der Polizei Strafanzeige und gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Die Frau schilderte, dass ihr in der Nacht zum Donnerstag (09.05.), gegen 00:30 Uhr, von einem unbekannten Mann die Handtasche entrissen wurde. Die 42-Jährige war nach eigenen Angaben zu Fuß vom Neusser Hauptbahnhof zu ihrer Wohnanschrift in der Innenstadt unterwegs. Begleitet hatte sie dabei der spätere Täter, mit dem sie auf dem Weg von Düsseldorf nach Neuss in der Rheinbahn Linie U75 ins Gespräch gekommen war. Auf der Klarissenstraße zeigte der Unbekannte plötzlich sein wahres Gesicht. Es gelang ihm, trotz heftiger Gegenwehr, die rosafarbene Handtasche der Neusserin zu entreißen. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Richtung Oberstraße. Nach dem Überfall begab sich das leicht verletzte Opfer zuächst nach Hause. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten und zirka 160 Zentimeter großen gepflegten Mann. Nach Angaben des Opfers hatte er eine schlanke Statur und sprach kein einwandfreies Deutsch. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, melden sich unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell