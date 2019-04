Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger Exhibitionist stellt sich der Polizei

Neuss/Dormagen/Köln/Düsseldorf (ots)

Mit Pressemitteilung von Freitag (05.04.), 08:33 Uhr, fahndete die Neusser Polizei nach einem Exhibitionisten, der sich in der S 11 mehrfach in schamverletzender Art und Weise gezeigt hatte. Aufgrund des veröffentlichten Fotos des Tatverdächtigen gingen bei der hiesigen Kriminalpolizei mehrere Hinweise ein, es meldeten sich auch weitere Geschädigte, die Opfer des Exhibitionisten wurden. Im Laufe des späten Nachmittags stellte sich der Gesuchte dann auf einer Polizeiwache; die weiteren Ermittlungen zu seiner Person dauern an. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.(Th.)

