Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Supermarkt

Korschenbroich (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (22.03.) in einen Supermarkt in Korschenbroich-Kleinenbroich am "Holzkamp" ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür. Die Tatzeit kann anhand eines Alarmsystems auf kurz vor 03:00 Uhr bestimmt werden. Abgesehen hatten es die Täter auf Tabakwaren. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an die Polizei zu wenden.

