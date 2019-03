Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Straßenverkehrsamt hatte ungebetene Gäste zu Besuch - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (22.03.), gegen 07:00 Uhr, stellte ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung einen Einbruch in das Büro des Straßenverkehrsamtes fest. In der zurückliegenden Nacht waren Täter durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Räumlichkeiten an der Lindenstraße in Grevenbroich eingedrungen. Aufgebrochene Bürotüren und durchwühlte Schränke zeugten von der Anwesenheit der Unbekannten. Ersten Erkenntnissen zufolge bestand die Beute der Einbrecher aus einem geringen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige geben können. Die Beamten des Grevenbroicher Kriminalkommissariats sind unter der Telefonnummer 02131-3000 erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell