Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand im Dachgeschoss - Kriminalpolizei ermittelt

Kaarst (ots)

Am Dienstag (12.03.), gegen 10:30 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Brand an der Birkhofstraße in Büttgen. Nach ersten Meldungen war es dort in einer Doppelhaushälfte zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehr löschte und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus. Die beiden 67 und 70 Jahre alten Bewohner konnten das Haus, welches momentan unbewohnbar ist, rechtzeitig verlassen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell