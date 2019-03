Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuteten Geländelimousine nach Homejacking

Meerbusch (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (13.03.) entwendeten Unbekannte, nach einem Einbruch, ein Auto. In der Zeit zwischen 22:30 und 06:10 Uhr, gelangten die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Haus an der Rheinstraße in Lank-Latum. Dort entwendeten sie nicht nur einen Autoschlüssel, sondern auch den dazugehörigen VW Tiguan, der vor dem Haus stand. Die Polizei fahndet jetzt nach der grauen Geländelimousine mit dem amtlichen Kennzeichen ME-O1702.

Die Kriminalpolizei ermittelt und wertet derzeit Spuren aus. Hinweisgeber, die an der Rheinstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um einen Anruf bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

Wie sich Hausbewohner vor Einbrechern schützen können, zeigen Experten der Kriminalpolizei am Mittwoch (27.3.), um 18 Uhr, in der Beratungsstelle in Neuss. Die Beratung zum Thema technische Sicherungsmöglichkeiten ist kostenlos. Eine Anmeldung wird unter der Telefonnummer 02131 300-0 erbeten. Veranstaltungsort: Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss, Polizeidienstgebäude.

