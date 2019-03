Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisster 16-Jährigen

Dormagen, Neuss (ots)

Am Dienstag (12.03.) erstatteten die Eltern einer 16-jährigen Dormagenerin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Lea K. verließ am Dienstag, gegen 06:45 Uhr, ihr Elternhaus an der Düsseldorfer Straße in Stürzelberg, um vermutlich mit dem Bus zum Bahnhof Dormagen und anschließend in Richtung Haltepunkt "Rheinparkcenter" (Neuss) zu fahren. Ob sie in den Bus in Stürzelberg einstieg, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen und veröffentlicht zu diesem Zweck eine Beschreibung sowie zwei Fotos der Vermissten (Bilder entfernt).

Die 16-jährige Lea K. ist etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Sie hat dunkelblonde, längere Haare, ein rundliches Gesicht und ist bekleidet mit einer schwarzen Latzhose, einer roten Kapuzenjacke sowie roten Schuhen. Bei sich trägt sie eine ebenfalls rote Handtasche.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

