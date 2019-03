Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei überprüft betrunkenen Autofahrer

Meerbusch (ots)

Ein 21-jähriger Kleinwagenfahrer aus Neuss war in der Nacht zum Dienstag (12.03.), gegen 02:50 Uhr, mit seinem Citroen auf dem Laacher Weg in Büderich unterwegs, als er einer Streifenbesatzung durch seine Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle nahmen die Ordnungshüter den Geruch von Alkohol wahr. Der Neusser gab den Polizisten gegenüber an, am Abend ein Bier getrunken zu haben. Ein Vortest ließ den Verdacht aufkommen, dass deutlich mehr als ein einziges Bier im Spiel war. Der Wert des Erlaubten war deutlich überschritten und der 21-Jährige absolut fahruntüchtig. Der Neusser musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung.

