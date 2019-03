Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schulsekretariat - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Montagmorgen (04.03., Rosenmontag), gegen 08:20 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in das Sekretariat einer Sekundarschule an der Bahnhofstraße in Dormagen.

Unbekannte hatten gewaltsam versucht, durch ein Fenster in den Schultrakt einzudringen. Dabei lösten sie einen Alarm aus und verschwanden unverrichteter Dinge und ohne Beute vom Schulgelände. Hebelspuren zeugen von der Arbeitsweise der Täter und konnten von der Polizei gesichert werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge geschah der Einbruch am frühen Montagmorgen (04.03.), gegen 02:20 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell