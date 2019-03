Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtaschenraub - Polizei fahndet nach Duo mit "Bommelmützen"

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagmittag (05.03.), gegen 12:35 Uhr, kam es in der Grevenbroicher Innenstadt zu einem Handtaschenraub. Eine 78-jährige Fußgängerin war auf der Straße "Am Stadtpark" in Richtung Erckensstraße unterwegs. Als sie eine Holzbrücke, die über die dortige Erft führt, querte, bekam sie plötzlich einen Stoß und fiel auf den Boden. Zeitgleich entriss ihr eine Person die Handtasche. Anschließend flohen zwei Unbekannte -ob Männer oder Frauen kann vom Opfer nicht bestimmt werden- mit der Beute in Richtung Stadtpark. Die leicht verletzte Seniorin informierte wenige Minuten später von ihrer Wohnung aus die Polizei. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Von dem flüchtigen Duo liegt nur eine vage Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit hellen Jacken und hellen "Bommelmützen".

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder die Flucht beobachtet haben, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 02131/3000 in Verbindung zu setzen.

