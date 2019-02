Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Kaarst-Holzbüttgen (ots)

Eine 40-jährige Düsseldorferin befuhr am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, mit ihrem Porsche Macan die Büttgener Straße in Kaarst. In Höhe der Kreuzung zur Neersener Straße übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen die für sie Rotlicht zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich wurde der Porsche von dem Pkw Toyota einer 68-jährigen Düsseldorferin seitlich erfasst, welche ihrerseits bei Grünlicht die Neersener Straße in Fahrtrichtung Neuss befuhr. Durch den Verkehrsunfall erlitt die Porschefahrerin einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Neusser Krankenhaus zugeführt. Ihre 68-jährige Unfallgegnerin blieb glücklicherweise unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Durch die Feuerwehr Kaarst mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und beseitigt werden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der betroffene Kreuzungsbereich in Teilen abgesperrt. Dadurch kam es zu nicht unerheblichen Einschränkungen für den übrigen Verkehr. (Po.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/3000

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell